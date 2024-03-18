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Trabzon’da şüpheli ölüm

Trabzon’da şüpheli ölüm

18.03.2024 | 17:55

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirtildi.

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