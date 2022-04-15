Video Yaşam Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video
Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video

Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video

15.04.2022 | 16:03

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İstanbul Şişli’de bir inşaata sepetli motor ile gelen hırsız alanda işe yarar ne bulduysa sepetine yükleyip götürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin inşaatın kapısını kırıp içeri girdiği ve malzemelerle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

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Şişli Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir şantiyede meydana gelen hırsızlık olayında inşaat malzemelerinin çalınmasıyla durumu fark eden inşaat sahibi polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi üzerine şüpheli bir şahsın plakasız ve sepetli bir motosiklet ile gelip kapının kilidini kırdığı ve içeri girdiği belirlendi.

Hırsızın inşaat alanında bulunan malzemeleri taşıyarak motorun sepetine yerleştirdi daha sonra ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Şüpheli şahsın eşkalini tespit eden polis ekipleri aynı gün içerisinde Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan motorun trafikten men ve hurda olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇALAR ÇALMAZ SATTI
E.H. isimli şüpheli şahsın emniyetteki sorgulamasında çalınan malzemeleri Beyoğlu İlçesi Dolapdere Mahallesinde bulunan bir hurdacıya sattığı belirlendi. Daha önceden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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