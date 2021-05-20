Video Yaşam TRT EBA TV (20 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri

TRT EBA TV (20 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri

TRT EBA TV (20 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri
20.05.2021 | 06:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 00:24
Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 20.05.2021 | 07:06
TRT EBA TV izle! 20 Mayıs Perşembe DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (20 Mayıs Perşembe) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 20.05.2021 | 06:35
TRT EBA TV 20 Mayıs 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (20 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 20.05.2021 | 06:35
Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:17
Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 20.05.2021 | 02:37
Nişantaşı’nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri | Video 01:52
Nişantaşı’nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri | Video 19.05.2021 | 19:59
Tatili fırsat bilen İstanbullular kendisini dışarı attı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler | Video 07:04
Tatili fırsat bilen İstanbullular kendisini dışarı attı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler | Video 19.05.2021 | 18:44
Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada | Video 00:42
Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada | Video 19.05.2021 | 16:31
İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video 04:01
İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video 19.05.2021 | 16:31
Esra Erol'da canlı yayınında karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan koca isyan etti! 11:25
Esra Erol'da canlı yayınında karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan koca isyan etti! 19.05.2021 | 16:42
Açık kalp ameliyatına alınan Fısfıs İsmail taburcu edildi | Video 04:22
Açık kalp ameliyatına alınan "Fısfıs İsmail" taburcu edildi | Video 19.05.2021 | 16:45
Esra Erol 19 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan kocadan flaş açıklamalar 05:22
Esra Erol 19 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan kocadan flaş açıklamalar 19.05.2021 | 16:36
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video 02:27
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video 19.05.2021 | 16:05
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video 00:53
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video 19.05.2021 | 15:18
SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 00:47
SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 19.05.2021 | 14:58
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı | Video 00:53
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı | Video 19.05.2021 | 14:34
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü | Video 00:38
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü | Video 19.05.2021 | 14:06
Şu güzelliğe bak, ben seni yerim dediği ayı dönüp poz verdi | Video 01:03
"Şu güzelliğe bak, ben seni yerim" dediği ayı dönüp poz verdi | Video 19.05.2021 | 14:06
Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada 03:30
Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada 19.05.2021 | 13:54
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı | Video 03:18
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı | Video 19.05.2021 | 13:02
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 17:20
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 19.05.2021 | 12:59

TRT EBA TV canlı yayın 20 Mayıs 2021 Perşembe TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul ders programı. 'Uzaktan Eğitim' Lise, İlkokul, Ortaokul kanalları canlı yayın! İlkokul, Lise, Ortaokul kanalları; 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV'de. İşte 18 Mayıs 2021 Salı uzaktan Eğitim' TRT EBA TV Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

EBA SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 17 MAYIS 2021 - 23 MAYIS 2021

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 17 MAYIS 2021 - 23 MAYIS 2021

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 17 MAYIS 2021 - 23 MAYIS 2021

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ

2020- 2021 EBA DERS PROGRAMI

TRT EBA TV izle! (21 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA