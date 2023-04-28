Video Yaşam Turfanda 'siyah inci'de hasat zamanı | Video
Turfanda 'siyah inci'de hasat zamanı | Video

Turfanda 'siyah inci'de hasat zamanı | Video

28.04.2023 | 10:43

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde öne çıkan kentlerinden Mersin’de turfanda yetiştirilen bölgenin 'siyah incisi' olarak adlandırılan kara üzümde hasat başladı. İlk ürünler büyükşehirlere gönderilirken, ihracat zamanında ise ürün Arap ülkeleri, Rusya ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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Mikro klima özelliğe sahip Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde örtü altında turfanda yetiştirin erik, kayısı, yenidünya ve beyaz üzümün ardından yörede siyah inci olarak bilinen kara üzümün de hasadına başlandı.

Üretici ve tüccar Sinan Uğuz, "Mersin Erdemli ilçemize bağlı güzel bir sahil beldesi olan Kocahasanlı'da her yıl siyah üzüm hasadını Türkiye'de ilk bu bölgede gerçekleştirmekteyiz. Bölgemizde çok kaliteli turfanda üzüm yetişiyor. Özellikle siyah üzüm ilk olarak burada çıkıyor. Bölgedeki coğrafyanın da katkısıyla burada çok güzel bir mikro klima etkisi yapan iklim ürünlerin erken yetişmesinde bize çok büyük fayda sağlıyor. Erken hasat edilen ürünlerimiz 40 lira ile 80 lira arasında değişen fiyatlarda pazar değeri buluyor. Bu da hem bölge halkına ve ticaretini yapana, ülke ekonomisine çok güzel katkıda bulunuyor. Belli dönemlerde ihracatı da yapılıyor" dedi.

"İLK ÜRÜNLER BÜYÜKŞEHİRLERE GÖNDERİLİYOR, DAHA SONRA İHRACATA"
İlk ürünlerin büyükşehirlere gönderildiğini ifade eden Uğuz, "Ürün öncelikle büyükşehirlere İzmir, Bursa, İstanbul, Adapazarı, Ankara, Kayseri, Karadeniz'in bazı şehirleri, turizme hitap eden Antalya bölgesi, Muğla bölgesi, bu bölgelere gidiyor. İlk etapta lüks tüketme daha çok hizmet veriyor, bu bölgelere daha çok pazarlanıyor. Ürün arttıkça da ülkemizin her yerine sevkiyatı yapılıyor" diye konuştu.

Ürünün belli dönemlerde ihraç edildiğini de aktaran Uğuz, "Dubai ve Katar öncelikle başı çekiyor. Sonrasında Rusya, Doğu Avrupa bloğu ülkeleri Makedonya olsun, Sırbistan olsun, o bölgedeki ülkelere de gidiyor. Bazı Avrupa ülkeleri de tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR SEVEREK TÜKETİYOR"
Ziraat Mühendisi Emine Yaman da ürünle ilgili bilgiler vererek, "Turfanda örtü altı üzüm üretimi yapıyoruz. Çeşidimiz burada siyah inci. Sofralık bir çeşit, pazarın istediği bir çeşit. İri taneli sulu bir çeşit. Özellikle çocuklarımız bunu sofralarda severek tüketiyor. İçinde bulunduğumuz sera 3 dekar, dekardan beklediğimiz 3 ton meyve. Bugün itibarıyla hasadı yapıyoruz. Hasadımız bugün biter ama işimiz bitmez. Gelecek yılın ürünü için ağaçlarımıza bakım işlemleri yeniden başlar. Üretim döngüsü 12 ay devam eder" dedi.

Üretimi artırmayı hedeflediklerine de değinen Yaman, "Erdemli'de örtü altı üzüm üretimimiz şu an için 400 dekar. Bu da ülke ekonomimize büyük bir katkı demektir. Ziraat mühendisleri olarak biz bu üretimi arttırmak istiyoruz. Üzümde yeni çeşitler arayışı içindeyiz" şeklinde konuştu.

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