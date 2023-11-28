Video Yaşam Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı
Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

27.11.2023 | 23:27

Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu.

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