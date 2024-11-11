Türk bilim insanlarından büyük başarı: Kalp krizi hasarını yamayla kapattılar | Video

Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Okan Özocak ve eşi Gonca Kamacı Özocak, Türkiye’de ilk kez bir rattusa (sıçan) kontrollü kalp krizi geçirterek kalp yaması gerçekleştirdi. İlk sonuçlar gelecek adına umut verdi.