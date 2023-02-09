Türkiye bu görüntüyü unutmayacak! Hatay’da 20 günlük Kerem bebek, 60 saat sonra enkazdan çıkarıldı | Video

Pazartesi gecesi sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm illerde ekipler, enkaz altından sağ salim birilerini kurtarmak için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Bugün birçok bölgeden mucize gibi haberler gelmeye başladı. O mucizelerden birisi de Hatay’da oldu. Hatay’da bir enkazda çalışma yapan ekipler, 20 günlük Kerem Ağırtaş’ın enkaz sağlıklı olarak çıkarmayı başardı. Depremden 60 sonra ekipler tarafından kurtulan Kerem bebek hemen askerler tarafından ısıtıldı, yeni kıyafetler giydirildi. Sağlıklı olduğu öğrenilen Kerem bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.