Türkiye, Hollanda'nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: "Sesimi sadece Erdoğan duydu" | Video

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da çare bulunamayan Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti. A Haber'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne, şu ifadelere yer verdi: "Bütün dünyadan yardım istedim. Kimse bana dönmedi ama sadece Türkiye ve Başkan Erdoğan bana yanıt verdi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan beni dinleyen tek kişiydi. Bebeğime bütün gece Erdoğan'ı anlattım. Sizlere teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Erdoğan ve ailesi için ve de Türkiye halkı için dua edeceğim."