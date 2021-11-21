Video Yaşam Türkiye, Müslüme'ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video
Türkiye, Müslüme'ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video

Türkiye, Müslüme'ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video

21.11.2021 | 10:13

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Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü herkesi derinden sarstı. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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