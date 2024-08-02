Video Yaşam Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video

Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video

02.08.2024 | 14:01

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi Zeytinburnu açıklarında bekliyor.
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