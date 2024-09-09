Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Narin'in cansız bedeni ise biraz önce Adli Tıp'tan çıkarıldı. Komşu köyde Narin için cenaze namazı kılındı. Narin'in cenazesi kendi köyünde toprağa verilecek...