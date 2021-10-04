Video Yaşam Ümraniye’de iş yerinde patlama...O anlar kamerada | Video
Ümraniye’de iş yerinde patlama...O anlar kamerada | Video

Ümraniye’de iş yerinde patlama...O anlar kamerada | Video

04.10.2021 | 22:29

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Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında kimyasal malzemeler ve piknik tüpü patladı. Dehşete düşüren patlama anı kameraya yansırken, olayda 1 kişi yaralandı.

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