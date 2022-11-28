Video Yaşam Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi | Video
Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi | Video

Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi | Video

28.11.2022 | 13:58

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Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan içinde 5 kişinin olduğu otomobil, kontrolden çıkarak 5 katlı apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Ümraniye Site Mahallesi Kamuran Sokak ile Kayacan Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Kayacan Sokak üzerinde ilerlemekte olan Arzu Demir'in kullandığı içinde 5 kişinin olduğu otomobil, sokak kesişiminde Kamuran Sokak'tan gelmekte olan bir Serdal Arslan'ın kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 5 katlı apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan 5 kişi kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ve çarptığı dairede hasar oluştu. Polis yolda önlem alırken otomobil itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak kesişiminde minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsünün binanın girişindeki daireye çarptığı görülüyor.

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