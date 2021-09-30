Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah isyan etti! İşte ünlü oyuncunun ‘kilo aldı’ haberlerine verdiği o cevap! | Video

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisiyle ilgili çıkan dedikoduları alaya aldı. Farah Zeynep Abdullah, bir video çekerek bu videoyu sosyal medyada yayınladı. Filtreliçektiği videoyu Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Sıkılmadınız mı?” diye sordu. İşte ünlü oyuncunun o cevabı!