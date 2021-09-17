Video Yaşam Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay evlendi | Video

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay evlendi | Video

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay evlendi | Video
17.09.2021 | 19:11

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre çifti oğulları Gökhan Gencebay'ı Seda Han Özmen ile evlendirdi. Düğüne 300 davetli katıldı.

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