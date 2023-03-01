Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) kurmuş olduğu Sahra Mutfağını ziyaret etti.
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