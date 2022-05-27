Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın! Göçük altında kalan itfaiye eri böyle kurtarıldı | Video
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Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışması gerçekleştirilirken göçen duvarın altında kalan itfaiye eri çıkartılarak ağır yaraşı olarak hastaneye sevk edildi.