Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın! Göçük altında kalan itfaiye eri böyle kurtarıldı | Video

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışması gerçekleştirilirken göçen duvarın altında kalan itfaiye eri çıkartılarak ağır yaraşı olarak hastaneye sevk edildi.

Uşak'ta Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürerken fabrikanın giriş kısmında yangına müdahale eden İtfaiye Eri Tayfun Gürses'in üzerine duvar göçtü. Enkaz altında kalan Gürses'i göçük altından çıkartmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede müdahale eden ekipler ve çevredeki vatandaşlar İtfaiye Eri Tayfun Gürses'i göçük altından çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ağır yaralı olan Gürses Uşak Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Görev arkadaşının göçük altında kaldığını gören itfaiye çavuşu sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine sağlık ekipleri itfaiye çavuşuna müdahale etti. Yangına ekiplerin çalışması sürüyor.