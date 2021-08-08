Video Yaşam Üsküdar’da feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı | Video

Üsküdar’da feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı | Video

Üsküdar’da feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı | Video
08.08.2021 | 08:41

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Üsküdar’da Ferah Caddesi ile Alemdağ Caddesinin kesiştiği noktada ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ticari takside sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kaza, 02.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi ile Alemdağ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Alemdağ Caddesi'nde seyir halinde olan Aslı Zengin idaresindeki 34 ASK 13 plakalı otomobil, Alemdağ Caddesi kesişiminde Yılmaz Danat'ın kullandığı 34 TDD 90 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yattı. Ticari taksi içinde bulunan şoför ve 1 yolcu araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil ve taksi sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan Kaan Tokgöz yaralandı. Yaralı sürücüler araçlardan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken yolcu Kaan Tokgöz, takside sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Tokgöz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ticari taksi ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazanın etkisiyle yan yatan taksinin yakıtı yola akarken polis ekipleri kayganlaşan yolda yeni bir kaza olmaması için caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından cadde kumlandı ve trafiğe tekrar açıldı.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Görgü tanığı Soner Burak Kılıçlıoğlu," Arkadaşlarımla ileri taraftaydık. Çok büyük ses geldi. Geldiğimizde ticari taksi yan yatmıştı. Mercedes içindeki bayandın galiba araçtan indi. Yolun kenarında polis ve sağlık ekipleri yanındaydı. Ticari taksi içinde 2 kişi sıkışmıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ticari taksinin şofördü galiba zor çıkardılar tavanını kesip çıkardı. Durumları bilmiyorum ama kötü gibiydi ambulanslar hemen alıp götürdü" dedi.

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