Video Yaşam Üsküdar’da sahte ilaç imalathanesine operasyon düzenlendi | Video
Üsküdar’da sahte ilaç imalathanesine operasyon düzenlendi | Video

Üsküdar’da sahte ilaç imalathanesine operasyon düzenlendi | Video

20.10.2023 | 15:02

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten ve satışını gerçekleştiren işletmeler ve şüpheliler hakkında İstanbul, Zonguldak, Bursa ve Sakarya'da ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Üsküdar’da sahte ilaç üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan soruşturmalar çerçevesinde, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Doğanay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir işyerine operasyon düzenledi. Emniyetin bir yıllık teknik ve fizik takibin ardından, eş zamanlı olarak 4 ilde 47 adrese operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar'da sahte ilaç imalathanesine yapılan operasyonda çok sayıda takviye edici gıdaya el konuldu.

"SMA İLAÇLARI BULUNDU"
İmalathaneye dönüştürülen işletmede hormon, Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kanser hastalıkları ve vitamin takviyesi için üretilen ve piyasaya sürülmeye hazır ilaçlar ve hammadde ele geçirildi. Operasyonda, piyasa değeri 200 bin dolar olduğu belirtilen makina, imalatı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır sahte ilaçlar ve ham maddelere el koydu.
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