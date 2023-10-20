Üsküdar’da sahte ilaç imalathanesine operasyon düzenlendi | Video
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten ve satışını gerçekleştiren işletmeler ve şüpheliler hakkında İstanbul, Zonguldak, Bursa ve Sakarya'da ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Üsküdar’da sahte ilaç üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi.
"SMA İLAÇLARI BULUNDU"
İmalathaneye dönüştürülen işletmede hormon, Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kanser hastalıkları ve vitamin takviyesi için üretilen ve piyasaya sürülmeye hazır ilaçlar ve hammadde ele geçirildi. Operasyonda, piyasa değeri 200 bin dolar olduğu belirtilen makina, imalatı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır sahte ilaçlar ve ham maddelere el koydu.
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