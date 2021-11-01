Uyuşturucu hap ve kaçak mallar Nitro’nun burnuna takıldı | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, takibe alınarak durdurulan bir araçta, narkotik köpeği Nitro ile yapılan aramalarda, 68 bin 320 sentetik hap ile 391 adet değişik markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu hap sevkiyatı yaptığı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Takibe alınarak TEM Otoyolu üzerinde durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Nitro ile yapılan aramalarda, Nitro'nun bir koliye tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde, koli içerisinden uyuşturucu özelliğe sahip 68 bin 320 sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca devam eden incelemelerde 110 iphone Pro 13 marka cep telefonu ve 281 Xiaomi marka cep telefonu olmak üzere toplam 391 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan L.B. ve N.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin tamamlanan işlemler sonrasında uyuşturucu madde ticareti ve gümrük kaçakçılığı suçlarından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.