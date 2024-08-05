Video Yaşam Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar
Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar

Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar

05.08.2024 | 13:05

İstanbul’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeleri pencereden atan bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

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