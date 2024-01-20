Video Yaşam Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

20.01.2024 | 09:48

Uyuşturucuya geçit vermeyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını daha uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

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