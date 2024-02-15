Video Yaşam Uzungöl'ün zirvelerinde dronla tilkiyi saniye saniye böyle takip etti | Video
Uzungöl'ün zirvelerinde dronla tilkiyi saniye saniye böyle takip etti | Video

Uzungöl'ün zirvelerinde dronla tilkiyi saniye saniye böyle takip etti | Video

15.02.2024 | 12:30

Uzungöl'de uçurduğu dron ile yaylaların ve dağların görüntülerini almak isterken kullandığı dronun karşısında tilki görünce, kendisini takip ederek ortaya güzel görüntüler çıktı.

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl'ün zirvelerindeki yaylalarda karın etkisi tüm güzelliği ile dağları süslerken yüksek kesimlerde bulunan yaylalardaki Uzungöllü gençler ise snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Uzungöl'de işletmecilik yapan Salih Şahin isimli vatandaş yaylaların ve dağların karlı görüntülerini dron ile havadan görüntülemek için dronu havaya kaldırdığı sırada, karşısında bir cismin hareket ettiğini görünce dronu cisme doğru indirerek karşısındakinin tilki olduğunu gördü. Tilkiyi gören Şahin, dron ile tilkiyi uzunca bir süre takip etti ve ortaya güzel görüntüler güzel görüntüler çıktı. Görüntüleri çeken Şahin, "Arkadaşlarımla beraber Şekersu yaylasına kayak yapmak için kar motorlarımızla çıktık. Kayak çekimleri esnasında dronumuz bir görüntü yakaladı. Görüntüyü kontrol ettiğimiz zaman bir tilki olduğunu fark ettik" dedi. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yakın olan bölgede onlarca yabani hayvanın yüksek ve doğal dağlarda her mevsimde göründüğü biliniyor.

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