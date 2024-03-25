Vahşi doğanın acımasız yüzü! Komodo ejderi ve piton karşı karşıya: Beklenmedik son… | Video
Yeryüzünün en büyük kertenkele türü olan Komodo ejderi ile vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan pitonun yaşam savaşı kameralara saniye saniye yansıdı. Yumurtalarının üzerine yatıp onları korumaya çalışan komodo ejderi, yuvaya sinsice yaklaşan pitonu fark etti. Ani bir hamle ile pitonu geri püskürten komodo ejderi, tekrardan yumurtalarının yanına gitti. Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan piton ile komodo ejderinin yaşam mücadelesi kameralar tarafından böyle kaydedildi.
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