Video Yaşam Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video
Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video

Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video

16.06.2023 | 21:08

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

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