Video Yaşam Van'da 35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar kamerada | Video
Van'da 35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar kamerada | Video

Van'da 35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar kamerada | Video

11.12.2024 | 12:17

Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı zincirleme trafik kazasında belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu onlar yürekleri ağza getirdi.

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Dün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı 35 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, kazada Bediha Ertuğrul (47) isimli kadın hayatını kaybederken, 83 kişi de yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 53'ü taburcu edilirken, 9'u yoğun bakımda, 21'nin ise servislerde tedavisine devam ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesine ait Muradiye seferi yapan otobüsün iç kamerası görüntüleri yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. Feci kazanın görüntülerinde, Van'dan Muradiye istikametine giden yolcuların panik ve korku anı yer aldı. Kazanın ilk saniyelerinde otobüs şoförü Harun Bucak'ın önlerinde yaşanan kazayı görüp soğukkanlılığıyla direksiyonu kontrol etmesi ve kaldırıma çıkması daha büyük bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından yolculara sakin olun uyarısında bulunan otobüs şoförü Bucak, otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcuların otobüsü boşalttığı esnada arkadan gelen başka bir aracın otobüse çarptığı görülüyor. Bu kazanın ardından, otobüsten inen kaptan Bucak görülüyor. İkinci kazadan yaklaşık 1 dakika sonra yine bir aracın kazaya karıştığı görüntülerde yer alıyor.

Van-Erciş istikametinde seyir halindeyken, yolun sis nedeniyle görünmediğini ve gizli buzlanmadan kaynaklı yavaş hareket ettiğini anlatan otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını belirtti. Bucak, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim" dedi.

Kazanın ardından otobüsten inen yolcuların kendisini tebrik ettiğini ifade eden Bucak, "Yolcular bana 'kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.

Yaşanan feci kazanın ardından otobüs içerisindeki yolcular ise şoförün davranışını takdir ederek ilk kazada bir şeyin yaşanmadığını, arkadan gelen araçların kazayı daha büyük bir boyuta taşıdığını söyledi.

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