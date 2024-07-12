‘Yağma’ suçundan aranan şahıs gardıropta yakalandı | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.
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