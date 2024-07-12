‘Yağma’ suçundan aranan şahıs gardıropta yakalandı | Video 12.07.2024 | 08:56 Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.