Yağmur sonrası kaygan zeminde drift attı | Video 03.04.2025 | 10:19 Bursa’da, bir sürücünün yağmur sonrası yolda otomobiliyle drift atarak ilerlediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda seyir halinde olan 16 MAZ 22 plakalı otomobilin sürücüsü yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atarak ilerledi. O anlar, aynı yöne giden başka bir araçtan cep telefonuyla kaydedildi. Trafik akışının yoğun olduğu bölgede çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.