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Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı | Video

Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı | Video

19.03.2025 | 15:59

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı. Yürek yakan cenaze töreninde itfaiye erinin mesai arkadaşları, yakınları, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş acıya ortak oldu.

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Yangın, 18 Mart Salı günü sabah saatlerinde Yeşil Mahalle'deki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarıyla sahur yaptıktan sonra komşularının telefonla araması sonucu evde yangın çıktığını öğrendi. Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde yılbaşı ağacı olarak bilinen plastikten yapılma süs ağacının bağlı olduğu kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlenen yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin'in (12) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Pınarbaşı Mahallesi Gülistan Camii'nde öğle namazına müteakiben hayatlarını kaybeden anne ve çocukları için cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazında ayrı ayrı helallik alındı. Acılı aile büyük üzüntü yaşarken cenazeye Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan Taner Günhan, il ve ilçe protokol üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içerisinde kılınan namazın ardından anne ve 2 çocuğu Eğriboyun Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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