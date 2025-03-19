Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı | Video
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı. Yürek yakan cenaze töreninde itfaiye erinin mesai arkadaşları, yakınları, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş acıya ortak oldu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Pınarbaşı Mahallesi Gülistan Camii'nde öğle namazına müteakiben hayatlarını kaybeden anne ve çocukları için cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazında ayrı ayrı helallik alındı. Acılı aile büyük üzüntü yaşarken cenazeye Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan Taner Günhan, il ve ilçe protokol üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içerisinde kılınan namazın ardından anne ve 2 çocuğu Eğriboyun Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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