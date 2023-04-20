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Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı | Video

20.04.2023 | 14:07

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangında göçük altında kalarak hayatını kaybeden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

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Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalışmaları sırasında, beton bloğun çökmesi sonucu Nazmi Çelikkaya (30) isimli itfaiye eri hayatını kaybetti.

İtfaiye eri Çelikkaya için Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesai arkadaşları ve Çelikkaya'nın ailesi katıldı. Törende anne Feride ile baba Doğan Çelikkaya ve eşi Hatice ile oğlu Miraç'ı, itfaiye personeli ile yakınları teselli etmeye çalıştı.

Törende konuşan Başkan Seçer, üzüntülerini tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "İtfaiye teşkilatımızın çok sevilen, işini iyi yapan, arkadaşları tarafından sevilen bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. İtfaiye teşkilatımız görevini son derece iyi yapmaya gayret eden, mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak bunu sadece Mersin'de değil Türkiye'nin her yerinde yangında, depremde, selde insanımızın hayatta tutabilmek için, meydana gelebilecek zararları önlemek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bende göreve geldiğim tarihten itibaren itfaiye teşkilatımızın yapılanmasından, araç-gerecine, güvenlik tedbirlerine kadar özel ilgi ve alaka gösterdim. Ancak bazen elimizde olmayan, istem dışı gelişmelerle, kazalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Üzüntümüz çok derin. Nazmi bizim evladımızdı. Nazmi'nin ailesi bizim ailemizdir. Nazmi'nin çocuğu bizim evladımızdır. O aynı zamanda Nazmi tarafından bizlere emanet edilmiştir. Allah rahmet eylesin. O bir görev şehididir. Belediyemizin büyük ailesi içerisinde anılarını unutmayacağımız, her zaman anacağımız pırıl pırıl bir kardeşimiz olarak kalacaktır. Ailesine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar ve gözyaşları arasında Nazmi Çelikkaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığına götürüldü. Eşi Hatice Çelikkaya'nın 6 aylık hamile olduğu, 9 yıldır itfaiyeci olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı yangında hayatını kaybeden 3 kişinin daha cesetlerine bu sabah ulaşılırken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 4'e yükselmiş oldu.

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