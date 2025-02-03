Video Yaşam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti | Video
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti | Video

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti | Video

03.02.2025 | 14:23

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulması kararına itiraz etti.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla'da maktul Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından karara itiraz etti. Daire, olaydaki diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı.

Başsavcılığın yaptığı itirazda, 'evli olan sanık Avcıyla üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu nedenle Gültekin'i öldürme kararı aldığı' ifadeleri yer aldı.
İtirazda sanık Avcı'nın öldürme kararında 'sebat ve ısrar ettiği' belirtilerek, 'Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu nedenle gerçekleştirilen eylemin 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır' dendi.
Ayrıca yapılan itirazda, sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

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