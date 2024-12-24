Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyede | Video

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç, hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Ortaç’ın davasında tanık olarak dinlenecek olan Mehmet Ali Erbil de duruşma salonunun önünde hazır bulundu.