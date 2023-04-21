Video Yaşam Yasin Suresi Arapça okunuşu. Yasin Suresi nasıl okunur? | Video
Yasin Suresi Arapça okunuşu. Yasin Suresi nasıl okunur? | Video

Yasin Suresi Arapça okunuşu. Yasin Suresi nasıl okunur? | Video

21.04.2023 | 15:00

Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi Arapça, okunuşu! İşte Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelenen Yasin Suresi'nin Arapça tecvidli okunuşu kelime kelime takibi ve Türkçe meali.

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