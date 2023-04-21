Yasin Suresi Arapça okunuşu. Yasin Suresi nasıl okunur? | Video

Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi Arapça, okunuşu! İşte Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelenen Yasin Suresi'nin Arapça tecvidli okunuşu kelime kelime takibi ve Türkçe meali.