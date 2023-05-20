Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan yayaları son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene basınca devrildi. Devrilerek yolda sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen karı-kocaya çarparak yaralanmalarına neden oldu.
Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin önce devrildiği sonra yayalara çarptığı görüldü.
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