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Yayalara yol vermediği için ceza yedi,

Yayalara yol vermediği için ceza yedi, "Yaya yolunda kimse yoktu" diye savunma yaptı | Video

20.11.2024 | 10:38

Adana'da yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere adeta ceza yağdı. Uygulamada yayalara öncelik tanımayan sürücülere toplamda 90 bin 915 TL para cezası kesilirken ceza yiyen bir sürücü ise, “Yaya yolunda kimse yoktu, görsem dururum” diye isyan etti.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama düzenlendi.

DRON İLE TESPİT EDİLDİ, 90 BİN 915 TL CEZA UYGULANDI
Uygulamada yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi. Yayalara öncelik tanımayan 29 sürücüye toplamda 90 bin 915 TL para cezası uygulandı. Uygulamada bisiklet yolundan giden 7 motosiklet sürücüsüne ve kask takmayan 21 sürücüye toplamda 25 bin 32 TL ceza kesildi.

CEZA YİYEN SÜRÜCÜDEN 'YAYA YOLUNDA KİMSE YOKTU' SAVUNMASI
Yayalara yol vermediği için para cezası kesilen servis şoförü Mehmet Ayyıldız, "Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmaz ise ne diye duralım. Görsem neden durmayayım. Ben kimseyi görmedim, görsem dururum" dedi.

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