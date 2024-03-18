Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki, Buğday Salatası, Kısır 18.03.2024 | 11:59 İster öğle yemeğinde, ister akşam yemeğinde; tadı gönlümüze taht kuran kısıra, Yayla Yemek Hazır Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki ve enfes buğday salatası eşlik ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

KISIR;

•1 Su Bardağı Köftelik Bulgur

•Yarım Su Bardağı Sıcak Su

•3 Yaprak Marul

•1 Demek Maydanoz

•3 Adet Taze Soğan

•Zeytinyağı

•1 Küçük Salatalık

•5 Tane Çeri Domates

•1 Tane Orta Boy Sivri Biber

•1 Yemek Kaşığı Nar Ekşisi

•1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•1 Diş Sarımsak

•1 Küçük Soğan

•Kimyon, Karabiber, Pul Biber, Tuz

Buğday Salatası;

•1 Su Bardağı Buğday

•1 Adet Kırmızı Biber

•Yarım Demek Maydanoz

•Yarım Demek Dereotu

•1 Adet Havuç

•2 Adet Taze Soğan

•2 - 3 Marul Yaprağı

•Mor Lahana

•Yarım Limon Suyu

•Zeytinyağı

•Tuz

Yapılışı:

Sıcak suyla ısladığımız Yayla Köftelik Bulguru süzerek 5 dakika kadar tencerede kapağını kapatarak demlendiriyoruz. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile kısa bir süre kavurup salça ekliyoruz. 2 dakika kavurduğumuz karışımı ocaktan alıp Yayla Köftelik Bulguru, baharatları, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyerek iyice harmanlıyoruz. Son olarak ince ince doğradığımız yeşillikleri ve çeri domatesleri de ekleyip kısırı iyice karıştırıyoruz. Kısır servis için hazır, afiyet olsun!

Salata kasemize Yayla Haşlanmış Aşurelik Buğdayı ekliyoruz. Rendelediğimiz havucu, doğradığımız kırmızı biberi, maydanozu, dereotunu, marulu, taze soğanı ve mor lahanayı buğdaya ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Sos için ayrı bir kapta yarım limon suyu, tuz ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu salataya ekliyoruz. Afiyet olsun!

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