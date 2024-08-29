Yemek yaparken hayat kolaylaştıran yöntem! Eğer tencerenin kapağını böyle koyarsanız... | Video
Bir kadın, yemek pişirme şeklinizi tamamen değiştirecek' bir tüyoyu paylaşmak için sosyal medyayı kullandı ve bunu daha önce fark etmediğiniz için kendinize kızacaksınız. Yemek yapan herkesin ortak derdi olan tencerenin kapağını tezgahta nereye koyacağımız sorunsalı bu çözümle son buluyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
Kına gecesinde damada dehşeti yaşatan şahıslardan 7'si tutuklandı | Video 29.08.2024 | 16:42
00:12
03:09
Kalp krizi geçiren 28 yaşındaki hasta, Diyarbakır’a sevk edildi | Video 29.08.2024 | 15:19
01:33
Park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler | Video 29.08.2024 | 15:16
00:10
00:33
Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video 29.08.2024 | 15:16
03:01
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 29.08.2024 | 15:18
00:28
06:50
02:40
Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! | Video 29.08.2024 | 13:57
00:22
İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video 29.08.2024 | 13:57
07:25
00:37
Çorum'da genç kızı hastanelik eden maymun kamerada! 29.08.2024 | 12:59
02:03
SON DAKİKA: Sefaköy'de kaza yapan metrobüsün içinden görüntüler ortaya çıktı 29.08.2024 | 12:35
00:18
İzmir'de şiddet gören kadına kimse yardım etmedi! "Kimse yok mu?" 29.08.2024 | 11:40
03:40
Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı | Video 29.08.2024 | 10:47
25:07
01:23
Gaziantep'te kına gecesine baskın anı kamerada! Damat hastanelik oldu! 29.08.2024 | 10:53
00:53
Çantayı çalan kapkaççılar kıskıvrak böyle yakalandı | Video 29.08.2024 | 10:34