Video Yaşam Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video

Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video

12.05.2023 | 09:27

Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'ın ilk atışı AKINCI TİHA’ya yüklenerek başarıyla gerçekleştirildi, dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı.

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Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'IN ilk atışı, AKINCI TİHA'dan gerçekleştirdi. 150 km menzile sahip olan ÇAKIR, SİHA'dan tam 7 bin metre irtifadan hedefe bırakıldı, hedefini tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada ilk kez SİHA üzerinden seyir füzesi atıldığını vurguladı. Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun, tebrikler" ifadelerini kullandı.

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