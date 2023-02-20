Video Yaşam Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri

Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video

20.02.2023 | 16:04

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da enkazlar arasında yükselen piyano sesleri izleyenleri duygulandırdı. Yıkılan okulda piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Görüntüler, ‘Piyanist’ filmini hatırlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde can kaybına neden oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette can kaybı 41 bini aştı. Binlerce binanın enkaza döndüğü depremin ardından ekiplerin çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da çekilen görüntü duygusal anlar yaşattı. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıkıntılar arasındaki görüntü akıllara 'Piyanist' filmini getirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri Piyanist filmini andırdı | Video 01:10
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video 20.02.2023 | 16:04
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 04:12
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 20.02.2023 | 16:05
Terapi köpekleri işbaşında | Video 03:49
Terapi köpekleri işbaşında | Video 20.02.2023 | 15:51
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 08:34
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 20.02.2023 | 14:11
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 05:07
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 20.02.2023 | 14:21
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 03:49
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 20.02.2023 | 14:15
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 01:21
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 14:11
Şanlıurfa’da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video 00:32
Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video 20.02.2023 | 13:42
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 06:09
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 20.02.2023 | 12:59
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 01:28
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 20.02.2023 | 12:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 02:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 20.02.2023 | 11:09
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 03:00
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 20.02.2023 | 10:47
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yardım edin çığlıkları yürekleri dağladı | Video 01:41
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Yardım edin" çığlıkları yürekleri dağladı | Video 20.02.2023 | 10:47
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:28
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2023 | 10:43
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! Yeryüzünün yerinden oynadığı gün | Video 05:25
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! "Yeryüzünün yerinden oynadığı gün" | Video 20.02.2023 | 10:30
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 02:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 20.02.2023 | 09:45
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 03:31
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 20.02.2023 | 09:29
Hatay’da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 07:22
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 20.02.2023 | 08:29
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 04:02
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 20.02.2023 | 08:22
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 04:57
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 20.02.2023 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA