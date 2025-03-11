YKS geç başvuru ÖSYM AİS ekranı: 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, ücreti ne kadar? | Video 11.03.2025 | 11:45 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM sınav takvimine göre haziran ayında düzenlenecek. Üniversite sınavı adayları için belirlenmiş başvuru sürecini kaçıranlar YKS geç başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. TYT, AYT ve YDT ile üç ayrı oturumda başvurular alınıyor. Peki; 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman bitiyor? VİDEO DEVAM EDİYOR

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI AÇILDI

6 Şubat 3 Mart tarihleri arasında alınan üniversite sınavı başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı 3 gün boyunca açık kalacak.

Geç başvurular 11-13 Mart tarihleri arasında alınacak. Son gün saat 23.59 itibarıyla işlemler son bulacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapacak adaylar gerekli adımları tamamladıktan sonra onay tuşuna basacak ve sınav oturumlarının her biri için sınav ücretini yatıracak.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru sürecinde sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre her bir oturum için başvuru ücreti 675 TL olarak belirlendi.

2025 YKS SINAV TAKVİMİ

2025-YKS 1. Oturum (TYT): 21.06.2025 / 10:15

2025-YKS 2. Oturum (AYT): 22.06.2025 / 10:15

2025-YKS 3. Oturum (YDT): 22.06.2025 / 15:45