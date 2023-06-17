YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı | Video
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken, onları bekleyen veliler ise dışarıda ter döktü.
Sınava girmiş çocuğunu dışarıda beklerken sıcaktan korunmak için şemsiyesini açan Emine Buldum Özkan, "Heyecanlıyız. Dua ediyoruz. Bütün evlatlarımız inşallah güzel yerlere yerleşsinler. Güzel insan olsunlar. Vatana, millete hayırlı olsunlar. Hayırlı ilimler tahsil etsinler inşallah. Çok aşırı sıcak oldu. Sabah hava kapalıydı. Ama eğer ihtimale karşı yağmur için ama güneşe nasip oldu. Bayağı bir sıcakladık. Çocuklar içeride ter döküyor ama inanın ki biz onlardan daha çok ter döküyoruz burada. Günlerdir bu stresi yaşıyoruz. Çok uzun süredir hazırlandı aslında. Çünkü biliyoruz ki yarış çok büyük. İlkokula başladığı günden beri ister istemez biz de buna güdümlüyoruz çocukları. İki yıldır da artı dershaneye gidiyordu. Cumartesi pazar dahil, gece gündüz hazırlandı. İnşallah güzel yerlere gelsin hepsi" dedi.
Milli Voleybolcu olan Zeynep Palabıyık, "Güzeldi yani girdim. Normal rahat bir şekilde çözdüm ve sonra çıktım yani. Hazırlıklı süreci ben sporcu olduğum için böyle hem spor hem çalışmayla beraber geçtiği için çok hani yoğundu ama aynı zamanda sporcu olduğum için de süreç yönetmeyi bildiğim için açıkçası yönetmeyi başardım. Bazı sorular zordu bazıları kolaydı yani. Ortalamaydı bence. ben daha çok Türkçe'yi çözdüm. Matematikte zorlandım ama yani bilmiyorum kimine zor gelir kimin nasıl kolay gelir yani. Evet zor yürüyor çünkü antrenmanlar sürekli o çalıştığı zamana denk geldiği için hani ikisi beraber gitmek çok zor oluyor ama bir şekilde başarıyorsun yani. Sonuç olarak geldim bugün ve çıktım ve bitti" şeklinde konuştu.
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