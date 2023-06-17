YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı | Video 17.06.2023 | 14:47 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken, onları bekleyen veliler ise dışarıda ter döktü. VİDEO DEVAM EDİYOR

2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı. TYT sınavında adaylara Türkçe Testinde 40, Temel Matematik Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Süre zarfı içerisinde sınav salonlarında öğrenciler birbiriyle olan yarışında terler dökerken, öğrencilerin velileri onları beklerken dışarıda ter döktü. Yarın da ikinci oturum yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te, saat 15.15'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Girilen sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.Sınava girmiş çocuğunu dışarıda beklerken sıcaktan korunmak için şemsiyesini açan Emine Buldum Özkan, "Heyecanlıyız. Dua ediyoruz. Bütün evlatlarımız inşallah güzel yerlere yerleşsinler. Güzel insan olsunlar. Vatana, millete hayırlı olsunlar. Hayırlı ilimler tahsil etsinler inşallah. Çok aşırı sıcak oldu. Sabah hava kapalıydı. Ama eğer ihtimale karşı yağmur için ama güneşe nasip oldu. Bayağı bir sıcakladık. Çocuklar içeride ter döküyor ama inanın ki biz onlardan daha çok ter döküyoruz burada. Günlerdir bu stresi yaşıyoruz. Çok uzun süredir hazırlandı aslında. Çünkü biliyoruz ki yarış çok büyük. İlkokula başladığı günden beri ister istemez biz de buna güdümlüyoruz çocukları. İki yıldır da artı dershaneye gidiyordu. Cumartesi pazar dahil, gece gündüz hazırlandı. İnşallah güzel yerlere gelsin hepsi" dedi.Milli Voleybolcu olan Zeynep Palabıyık, "Güzeldi yani girdim. Normal rahat bir şekilde çözdüm ve sonra çıktım yani. Hazırlıklı süreci ben sporcu olduğum için böyle hem spor hem çalışmayla beraber geçtiği için çok hani yoğundu ama aynı zamanda sporcu olduğum için de süreç yönetmeyi bildiğim için açıkçası yönetmeyi başardım. Bazı sorular zordu bazıları kolaydı yani. Ortalamaydı bence. ben daha çok Türkçe'yi çözdüm. Matematikte zorlandım ama yani bilmiyorum kimine zor gelir kimin nasıl kolay gelir yani. Evet zor yürüyor çünkü antrenmanlar sürekli o çalıştığı zamana denk geldiği için hani ikisi beraber gitmek çok zor oluyor ama bir şekilde başarıyorsun yani. Sonuç olarak geldim bugün ve çıktım ve bitti" şeklinde konuştu.