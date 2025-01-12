Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video
Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici kameraya yansıdı. Taksi sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.
Olay 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına dönen taksici, içeriden aldığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, taksi sürücüsü A.K. isimli şahsı yakaladı.
Sürücü A.K. hakkında "Çalışma izni/ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak" maddesinde 9.267 TL cezai işlem uygulandı. A.K.'nin ulaşım şoför kartı iptal edilerek, araç trafikten men edildi.