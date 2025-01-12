Video Yaşam Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video

Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video

12.01.2025 | 14:28

Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici kameraya yansıdı. Taksi sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına dönen taksici, içeriden aldığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, taksi sürücüsü A.K. isimli şahsı yakaladı.

Sürücü A.K. hakkında "Çalışma izni/ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak" maddesinde 9.267 TL cezai işlem uygulandı. A.K.'nin ulaşım şoför kartı iptal edilerek, araç trafikten men edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 01:08
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 12.01.2025 | 14:28
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 04:05
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 12.01.2025 | 14:09
Fransa’daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa’da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 02:24
Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 12.01.2025 | 14:08
Avcılar E-5’te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:48
Avcılar E-5'te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 13:45
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 07:47
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 12.01.2025 | 12:26
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 01:23
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 12.01.2025 | 12:09
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir’den tilkiye gülümseten sitem | Video 09:56
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video 12.01.2025 | 12:09
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 12:09
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 00:47
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 12.01.2025 | 10:19
Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 00:37
"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 12.01.2025 | 10:18
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 02:27
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 02:48
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57
2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi | Video 01:24
2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi | Video 12.01.2025 | 08:53
İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren maganda kamerada | Video 01:01
İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren maganda kamerada | Video 12.01.2025 | 08:53
Fatih’teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 01:45
Fatih'teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 08:52
Malatya’da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 01:43
Malatya'da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 12.01.2025 | 08:52
Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video 05:36
Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video 12.01.2025 | 08:52
Tuzla’da palet imalathanesinde yangın | Video 04:07
Tuzla'da palet imalathanesinde yangın | Video 12.01.2025 | 08:52
Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü! | Video 06:20
Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü! | Video 11.01.2025 | 16:54
Maltepe’de tartıştığı arkadaşlarına böyle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Maltepe’de tartıştığı arkadaşlarına böyle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.01.2025 | 16:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA