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Yolda gördüğü arkadaşıyla önce sohbet etti, sonra silahla yaraladı | Video

Yolda gördüğü arkadaşıyla önce sohbet etti, sonra silahla yaraladı | Video

12.06.2023 | 16:49

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda gördüğü arkadaşıyla sohbet eden E.Y., daha sonra silahına sarılarak kan akıttı. R.D. bacağından ve kolundan yaranırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1301/4 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan E.Y., arkadaşı R.D.'yi yolda görünce durarak sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra sohbet tartışmaya dönüştü. İkili arasında çıkan tartışmada E.Y., tabanca ile R.D.'ye ateş etti. Mermilerin hedefi olan R.D. olay yerinden uzaklaşırken, E.Y. ise aracına binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayak bileğinden ve bacağından yaralanan R.D.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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