Yolda gördüğü arkadaşıyla önce sohbet etti, sonra silahla yaraladı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda gördüğü arkadaşıyla sohbet eden E.Y., daha sonra silahına sarılarak kan akıttı. R.D. bacağından ve kolundan yaranırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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