Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölümüne ağladı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni 10 gün sonra bir dağın tepesinde bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şüpheli sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yörük kızı Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...