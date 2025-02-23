Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 23.02.2025 | 10:33 Sivas’tan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü yoldaki buzlanma nedeniyle Yozgat’ta devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kaza Saraykent ilçesi D-200 Karayolu üzeri Ozan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizme ait otobüs, buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı. Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.