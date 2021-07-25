Video Yaşam Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video

Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video

Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video
25.07.2021 | 09:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 05:34
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 25.07.2021 | 09:20
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 02:52
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 25.07.2021 | 09:24
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 00:29
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 25.07.2021 | 09:02
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı | Video 05:03
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı | Video 25.07.2021 | 09:02
İzmir'de feci olay! Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü 1 yaralı | Video 00:21
İzmir'de feci olay! Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü 1 yaralı | Video 25.07.2021 | 09:02
Tahralı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:00
Tahralı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı | Video 25.07.2021 | 09:01
Israrla maske takmak istemeyince Yaz cezamı dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı | Video 04:05
Israrla maske takmak istemeyince "Yaz cezamı" dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı | Video 25.07.2021 | 08:49
Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi | Video 01:05
Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi | Video 25.07.2021 | 08:49
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü | Video 01:46
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
İstanbul Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi 00:55
İstanbul Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi 24.07.2021 | 17:38
Son dakika: Samsun'da yaşlı adamın kurbanlık boğanın darbesi ile öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 01:33
Son dakika: Samsun'da yaşlı adamın kurbanlık boğanın darbesi ile öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 24.07.2021 | 17:46
Bodrum’da korku saçan bot kamerada! Facianın eşiğinden dönüldü 00:18
Bodrum’da korku saçan bot kamerada! Facianın eşiğinden dönüldü 24.07.2021 | 17:38
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti dehşetinde son dakika! Esra Taş ile cinayetten önce... İlk kez konuştu 03:45
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti dehşetinde son dakika! "Esra Taş ile cinayetten önce... " İlk kez konuştu 24.07.2021 | 16:46
SON DAKİKA: Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı 01:14
SON DAKİKA: Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı 24.07.2021 | 16:07
Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'den sahnede skandal sözler Gerektiği şekilde dövemedim Şiddet uyguladığı için cezaevinde yatmıştı... 00:26
Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'den sahnede skandal sözler "Gerektiği şekilde dövemedim" Şiddet uyguladığı için cezaevinde yatmıştı... 24.07.2021 | 15:41
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in taksici ile tartışma anı kamerada Beni tehdit ediyorsun 00:24
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in taksici ile tartışma anı kamerada "Beni tehdit ediyorsun" 24.07.2021 | 15:10
Kocaeli Gebze'de tepki çeken görüntü! Atı servis aracına bağlayarak koşturdu 00:17
Kocaeli Gebze'de tepki çeken görüntü! Atı servis aracına bağlayarak koşturdu 24.07.2021 | 14:22
Otizmli mucit hurdacıdan aldığı malzemeleri elektronik aletlere dönüştürüyor 06:01
Otizmli mucit hurdacıdan aldığı malzemeleri elektronik aletlere dönüştürüyor 24.07.2021 | 12:26
Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada 01:57
Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada 24.07.2021 | 13:46
İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada! 05:37
İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada! 24.07.2021 | 12:15

Şarkıcı Yusuf Güney, bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından yayınladı. Güney'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Güney, "Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı paylaşan Yusuf Güney, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Güney'in yaptığı paylaşımda, "1 buçuk saattir taksi bekliyorum burada. İner misin diye beni tehdit ediyor, mecbursunuz, adam seçiyorsunuz" diye tepki gösteriyor. Taksici de "5 saate geri mi döneceğim, burada metrobüs var, biniyorsun devam ediyorsun" cevabını veriyor. Güney, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili konuştu.

"TAKSİ ŞÖFÖRÜ BENİ AVRUPA YAKASINA GEÇİRMEK İSTEMEDİ"
Şarkıcı Güney, "Keşke olmasaydı ama oluyor devamlı yaşanan mevzular bunlar. Özellikle karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı kısa mesafeye gitmek istemeyen ve yanında evcil hayvanın varsa kesinlikle taksiye almıyorlar. Ben bunu neden dile getirmek istedim devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim. Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraftarındaydım. Karşı tarafa evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim. Taksi şoförü geldiği zaman araca bindim selam verdim, nereye gideceğimi sordu. Karşıya geçeceğimi söyledim. Taksi şoförü karşıya geçmeyeceğini söyledi. Neden geçmediğini sordum sinirli bir şekilde karşıya geçmem geçmeyeceğim diye cevap verdi. Sigarasını yaktı maskesi açıktı" dedi.

"ŞİKAYETCİ OLDUM"
Güney, "Kendisinden şikayetçi oldum. Olmak zorundaydım kendisi ile yaşanan olay hiç hoş bir şey değildi. Ağır konuştu olaylar sonra orda devam etti. Yapıcı oldum olayı tatlıya bağladım. Polisler geldi onlarla konuştum gereken yerlere şikâyetçi olacağımı söyledim. Hakaretler edildi. Şikâyet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA