Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi, 8 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkâmil ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi. İkamette yapılan aramada 8 kilo 500 gram metamfetamin ve adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.