Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı | Video 12.04.2025 | 09:48 Zonguldak'’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında iki katlı kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Alioğlu köyü Pircioğlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.