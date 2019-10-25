Web TV Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm tek parça izle

Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm tek parça izle

25.10.2019 | 00:25

Züleyha bu kez Yılmaz'la gidecek mi? Bir Zamanlar Çukurova son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle. Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle yeni bölüm full izle.

Bir Zamanlar Çukurova 41. Bölüm izle yeni bölüm izle

DEMİR İDAMA MI MAHKUM OLUYOR?

Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

SANİYE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE, GAFFUR PERİŞAN!

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

SABAHATTİN BAŞHEKİM OLUNCA KIYMETE Mİ BİNECEK?

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

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