ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı.
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